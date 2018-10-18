В Совфеде заявили о сознательной провокации Лондона после отказа помогать РФ по «делу Скрипалей»

Великобритания отказала Следственному комитету России во взаимной помощи в расследовании «дела Скрипалей». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французским СМИ. Он пояснил журналистам, что британские власти на протяжении нескольких месяцев не удостаивали российскую сторону ответом.

«Несколько дней назад пришел отказ, в котором официально написано, что по соображениям национальной безопасности Великобритания не может предоставить нам помощь по данному конкретному уголовному делу, связанному с судьбой граждан Российской Федерации», — рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Попытка Лондона затянуть расследование ситуации, связанной с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, прозрачно демонстрирует явное нежелание британских властей установить все обстоятельства инцидента.

В коротком комментарии Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов прокомментировал отказ Лондона сотрудничать с российским следствием.

«Они просто не заинтересованы в расследовании. Конечно, это усложнит возможность адекватно разобраться в ситуации», — заявил депутат в беседе с корреспондентом ФАН.

«Дело Скрипалей» уже давно перестало быть исключительно уголовным делом — Великобритания активно использует его в качестве рычага давления на Россию на международной политической арене.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту ФАН заявил, что юстиция в Британии давно погрязла во множестве неразрешенных дел. И нежелание предоставлять необходимые материалы СК РФ — очередной пример слабости судебной системы Великобритании.

«Это сознательная позиция Лондона, которая показывает, что с самого начала «дело Скрипалей» использовалось как провокация. Потому что когда речь идет о выдвижении обвинений через СМИ и принятие на этой основе каких-то ограничительных действий, это говорит о том, что британская сторона никогда и не хотела настоящего расследования. Это подтверждает и ситуация с Патаркацишвили, и с Глушковым, когда реальное расследование Британия не вела, исходя из того, что это политически ангажированные ситуации. Это же относится и к ситуации со Скрипалями. К сожалению, британская юстиция увязла во множестве нерешенных дел, теперь придется очень сильно постараться, чтобы ей снова кто-нибудь начал доверять. По крайней мере, Россия уж точно не будет», — заметил политолог.

Эксперт солидарен с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который, общаясь с французскими журналистами, пояснил, что нежелание Лондона сотрудничать с Москвой не что иное, как провокация.

«Власти Британии пытаются добиться того, чтобы сдерживать Россию, и они придерживаются общего западного тренда — заказа на ограничение нашей страны в мировой политике. И в этом направлении все действия хороши, в том числе такие. Лавров отдельно ответил на вопрос о возможном ущербе российско-британских отношений. Россия понимает, что это провокация, и страна готова к дальнейшим попыткам Европы очернить российскую власть», — сказал Владимир Брутер.

По мнению собеседника агентства, подобные провокации в «деле Скрипалей» будут еще неоднократно предприниматься Лондоном.

«Атаки будут происходить постоянно. Понятное дело, что такие действия Великобритании направлены на то, чтобы не допустить сближения России с другими членами ЕС, серьезно настроенными сотрудничать с Москвой», — заключил собеседник агентства.

Напомним, Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, был обнаружен вместе с дочерью в бессознательном состоянии у своего дома в Солсбери.

Великобритания обвинила в произошедшем Москву. Несмотря на попытки России вести с Британией совместное расследование по «делу Скрипалей», Лондон запросы от СК РФ игнорировал.