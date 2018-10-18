Киев, 18 октября. Андреевская церковь в Киеве передана в подчинение Вселенскому патриархату. Соответствующий законопроект поддержали депутаты Верховной рады.

За него проголосовали 237 парламентариев. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что объект культурного наследия Андреевская церковь национального заповедника «София Киевская» передается в безвозмездное пользование Вселенскому патриархату.

Отметим, что ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект об передачи Андреевской церкви, чтобы «ускорить получение томоса».

Напомним, что ранее экзархи Константинополя пообещали президенту Украины подготовить объединительный собор для предоставления томоса на автокефалию. Представители Русской православной церкви неоднократно заявляли, что предоставление Украине автокефалии спровоцирует кровопролитие в стране.