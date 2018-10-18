Аксенов уверен, что у «керченского стрелка» были сообщники

Керчь, 18 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что подозреваемый, устроивший массовое убийство в керченском колледже, не мог подготовить его самостоятельно.

При этом Аксенов отметил, что на месте — в политехническом колледже — «стрелок» действовал самостоятельно.

«Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку... осуществить не мог», — считает глава республики.

На данный момент усилены меры безопасности на социально значимых объектах города и в местах массового скопления граждан. Оцепление на территории техникума продолжает действовать.

В среду, 17 октября, студент политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков расстрелял учащихся и педагогов в учреждении, а затем устроил взрыв.

Тело подозреваемого было найдено на втором этаже колледжа.

По последним данным, в результате страшной трагедии погибли 20 человек. СК России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Ранее «Утро.ру» публиковало фотографии с места, где «керченский стрелок» устроил кровавую расправу.