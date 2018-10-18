Тунис, 18 октября. Легкий истребитель F-5 ВВС Туниса разбился во время учений Circaete-2018.

Истребитель рухнул в море рядом с Сардинией. Летчик сумел катапультироваться. Для его поиска военные задействовали вертолет UH-60. В настоящий момент пилот спасен.

Как сообщает Ilmattino it, истребитель был разработан в 1950-х годах американской компаний Northrop. Тунис получил F-5 из Соединенных Штатов в 1980-х годах.

Отметим, что во время учений Circaete 2018 отрабатывались маневры при угоне гражданских самолетов. В них участвовали 10 стран Средиземноморья.