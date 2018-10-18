Сирия: ФАН побывал на митинге в поддержку арестованного Израилем патриота Аль-Макта

Дамаск, 18 октября. Власти сирийской провинции Эль-Кунейтра совместно с Сирийским комитетом по поддержке освобожденных и остающихся в заключении узников провели митинг в поддержку Сулеймана Аль-Макта, который был приговорен к 11 годам тюремного заключения израильскими властями. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В нашем распоряжении также оказалось видео с места событий:

Митинг прошел неподалеку от здания администрации провинции Эль-Кунейтра. Всего в нем приняли участие представители различных религиозных общин, общественные активисты, а также мирные жители.

Участники мероприятия призвали власти Израиля прекратить агрессивную политику в отношении жителей оккупированных Голанских высот. Они также потребовали отпустить Аль-Макта и отменить вынесенные ему приговор.

Один из активистов дал эксклюзивное интервью корреспонденту ФАН:

«Мы его поддерживаем. Мы привыкли к политике Израиля, это всегда агрессивная политика. Они продолжают выносить несправедливые приговоры. Но мы имеем право поддерживать нашу страну и наших людей. Мы верим САА, которая защищает нашу землю. Израильтяне, как обычно, отказывают нам в наших правах, но мы держимся. Мы вместе держим друг друга, именно это поможет нам не только освободить КПП Эль-Кунейтры, но и в будущем войти в Голаны, если Аллах захочет».

В ходе телефонного разговора отец заключенного Аль-Макта подтвердил, что сирийские жители оккупированных Голан полностью поддерживают власти САР, несмотря на все изолирующие действия израильской стороны.

Напомним, что с 1944 по 1967 годы Голанские высоты находились в составе Сирии, однако Израиль захватил две трети этой территории во время Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над территорией Голан.