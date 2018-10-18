Курды под ударом США: почему коалиция бьет своих же союзников в Дейр-эз-Зоре

«Демократические силы Сирии» продолжают нести потери на востоке Дейр-эз-Зора. Однако курды стали гибнуть не только от рук боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ), но и от своих союзников в лице международной коалиции. О том, что происходит за Евфратом, — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Вчера вечером появилась информация о том, что два американских истребителя F-15 нанесли авиаудар по курдским формированиям, которые в тот момент наступали на позиции ИГИЛ в так называемом Хаджинском кармане. РИА Новости со ссылкой на своего военно-дипломатического источника передает, что в результате friendly fire со стороны возглавляемой США коалиции погибло 6 курдов и еще порядка 15 получили серьезные ранения.

«Имитация борьбы с террористами в данном районе Сирии длится уже более полугода и используется Вашингтоном для оправдания своего незаконного присутствия в этой стране», — приводит слова своего источника РИА Новости.

Отсутствие координации действий со стороны командования американских войск и «Демократических сил Сирии» привело не только к срыву очередной попытки наступления курдов, но и к массовому дезертирству их с занимаемого района, добавил источник РИА Новости, отметив, что теперь данный район вновь находится под контролем ИГИЛ.

«Все эти факты свидетельствуют о провале американской политики в Сирии, которая так же, как и в соседнем Ираке, не решает проблемы, а вместо этого создает новые для всего региона», — заключил он.

Стоит отметить, что о начале третьего этапа операции «Демократических сил» и коалиции «Буря Джазиры» было объявлено в прошлом месяце. Ее цель — ликвидировать анклав боевиков ИГИЛ, удерживающих город Хаджин и еще ряд небольших деревень в его окрестностях. Несмотря на поддержку американской авиации, наступление не принесло каких-то существенных результатов.

Как отмечает англоязычное издание SouthFront, инциденту с дружественным огнем предшествовала серия неудач курдских вооруженных формирований. Например, на прошлой неделе отряд SDF потерял 28 своих боевиков во время крупномасштабной атаки «Исламского государства». Кроме этого на днях пропагандистский ресурс ИГИЛ Amaq опубликовал фотографии казни пяти предполагаемых шпионов «Демократических сил Сирии», которые были раскрыты террористами.

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал политолог и независимый журналист Александр Асафов. Он объяснил отсутствие координации между курдскими вооруженными формированиями и силами коалиции тем, что SDF не организованы.

«Там хаос: различные группировки «Демократических сил Сирии», меняющиеся полевые командиры, меняющееся подчинение. В общем, анархия. В этой ситуации силам коалиции координировать просто не с кем, потому что координация предусматривает какую-то иерархию и выполнение приказов. Однако мы видим, что политика США имитации борьбы с «Исламским государством» привела к тому, что к востоку от Евфрата просто «дикое поле», и даже сами американцы не знают, где и кто находится. У них отсутствует полная картина происходящего в регионе», — объяснил собеседник ФАН.

Эксперт обратил внимание на то, что когда мы говорим о курдских формированиях, мы подразумеваем, что это совершенно четко очерченная военная структура, у которой есть командование, есть численный состав, есть регулярное снабжение, ответственность и прочее.

«Но на самом деле в данном регионе в составе «Демократических сил Сирии» может быть кто угодно. Там могут быть какие-то случайные вооруженные люди, которые пользуются моментом для получения какой-то личной выгоды, связанной с различными контрабандными потоками. Безусловно, в произошедшем виноваты сами американцы. Но я думаю, что это не помешает США и дальше проводить ту политику, которую они проводят. Потому что, как говорит военно-дипломатический источник РИА Новости, им нужно обоснования нахождения в Сирии», — подчеркнул собеседник ФАН.

По его мнению, все эпизоды, связанные с публичной демонстрации наличия на восточном берегу «Исламского государства», например, казни якобы курдских шпионов и другие публикации на Amaq, играют американцам на руку.

«Это показывает, что «Исламское государство» все еще есть, а значит с ним нужно бороться, а значит нужно держать в Сирии военный контингент и поддерживать так называемые «Демократические силы Сирии», хотя уже непонятно кто эти люди и как с ними координировать. Этот хаос будет продолжаться до какого-то решительного изменения общей картины», — подытожил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.