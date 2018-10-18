«Это в Америке возможно такое, а у нас откуда?»: Керчь приходит в себя после трагедии в колледже

Керчь, 18 октября. В Керчи, где накануне, по основной версии следствия, 18-летний Влад Росляков расстрелял студентов политехнического колледжа, начался траур по погибшим. Пострадавших с тяжелыми ранениями эвакуируют в Симферополь, Краснодар и Москву. На месте работают корреспонденты Федерального агентства новостей.

Это утро в Керчи из таких, что город предпочел бы считать все случившееся накануне страшным сном. Но на улице перед политехническим колледжем разрастается импровизированный мемориал. В городской больнице глубокой ночью завершилось опознание. Количество погибших за ночь увеличилось до 20, а на полуострове объявлен трехдневный траур.

Жители Керчи с цветами и свечами идут к стихийному мемориалу. «Город в шоке», отмечают люди.

«У нас такого никогда не было, — рассказывает ФАН водитель Владимир, — я керченец в седьмом поколении, я знаю, о чем говорю. В 90-е бандиты друг друга стреляли, да, а после такого уже не было, чтоб в мирном городе выстрелы, да еще по детям… Это в Америке, да, возможно такое, а у нас откуда?».

Горе в Керчи настолько неожиданно и масштабно, что поверить всего в одного убийцу люди не готовы. Город полнится слухами. Люди высказывают свои версии произошедшего.

«Да он точно был не один, говорят, там человека четыре были с ним вместе. Куда ему в одиночку такое сделать, сопля восемнадцатилетняя же… Его точно зазомбировали, он бы сам на додумался», — такие разговоры слышны в Керчи.

Корреспондент ФАН пообщался с второкурсницами Юлианой и Ириной — они были в здании колледжа во время расстрела, но, к счастью, спаслись.

«Сначала был взрыв, даже уши заложило, — рассказывают девушки. — Мы сразу выбежали на задний двор, после взрыва слышали, как началась пальба. Все стали друг другу помогать перелезать через забор — и девчонки, и парни перекидывали по очереди всех. Сразу родителям позвонили, конечно, боялись, что они сюда приедут. Всех друзей стали обзванивать, кто-то не сразу вышел на связь, так что долго было тревожно».

К сожалению, так и не вышла на связь однокурсница девушек Алина Керова. К утру ее опознали среди погибших.

«У нас тихий мирный город, — говорят собеседницы ФАН, — никто такого и представить не мог».

На сегодняшний момент после расстрела в Керчи 20 погибших и более 50 раненых. Ранее был опубликован список жертв керченской трагедии.