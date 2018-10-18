У Беглова в Петербурге будет много работы: первые итоги и перспективы с новым руководством. ФАН-ТВ

По мнению экспертов, впереди у нового губернатора немало работы: необходимо уделить особое внимание бюджету Петербурга, наладить тесное сотрудничество с Ленинградской областью и установить систему льгот для лиц пенсионного возраста с учетом нового законодательства. Важно также выполнить ранее взятые городом обязательства по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры.

«Мне кажется, что сегодня как раз нужно обратить наибольшее внимание на проблемы строительства, на проблемы бюджета. У нас уже представлен в Заксобрание бюджет, но там есть такие лукавые цифры. Первое, это долг в 2 млрд. и дефицит 52 млрд. Надо стремиться к сбалансированному бюджету, уйти постепенно от дефицита, и если облигации подешевеют, выкупить их и расстаться с долгом. Если говорить о каких-то текущих задачах, то я думаю, одной из главных задач сегодня является ввод станции метро в Купчино – депо «Южная». Там нужен ежедневный контроль, потому что есть опасность, что мы не введем ее и в первом квартале», – говорит Александр Ходачек, президент национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге.

Председатель Центра общественного контроля Анна Филоненко добавила, что важна более активная борьба с коррупцией. К слову, новый губернатор и его родственники никогда не были уличены в подобных финансовых операциях.

«Понимание неотвратимости наказания. Не столько важна санкция, за коррупционные проявления преступлений, сколько каждый человек, который нарушил закон, будет понимать, что действительно он понесет наказание, каким бы оно ни было. Георгий Сергеевич был семь лет у власти, Валентина Ивановна чуть больше, прямо кризис брака. У нас это кризис стиля управления. Устали от того стиля перешли к другому стилю, который демонстрировал Георгий Сергеевич, и сейчас мы, видимо, немного возвращаемся к стилю Валентины Ивановны, но уже в мужском лице. Главное здесь не разрушить то, что было создано хорошего при Георгии Сергеевиче и вот это хорошее наследие, оставить», – говорит Анна Филоненко, председатель Центра общественного контроля.

Анна Филоненко отметила, что спрос на новые лица во властных структурах сейчас только растет, но хотелось бы, чтобы к власти пришли не лоббисты-чиновники, а люди из гражданского общества.