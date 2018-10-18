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«Керченский стрелок» профессионально стер все данные со своего компьютера

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«Керченский стрелок» профессионально стер все данные со своего компьютера

Москва, 18 октября. Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, накануне устроивший массовое убийство в данном учебном заведении, профессионально стер свои данные со своего компьютера. 

Как рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, когда пытались достать данные с его компьютера, то «там стерто так, что и из памяти чего не возьмешь».

По ее словам, неизвестно, где 18-летний студент взял деньги на покупку оружия и патронов, передает РИА Новости.

Накануне Росляков расстрелял учащихся и педагогов в учреждении, а затем устроил взрыв. СК РФ возбудил уголовное дело. По последним данным, жертвами случившегося слал 21 человек, еще десятки получили ранения.

Автор: Тимур Румянцев
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