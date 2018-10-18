Крайне тяжелым остается состояние двух пострадавших в керченской трагедии

Керчь, 18 октября. Состояние двух пострадавших в керченской трагедии оценивается врачами как крайне тяжелое, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Источники ФАН рассказали о состоянии пострадавших во время взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи. Два человека остаются в крайне тяжелом состоянии. Речь идет о Ирине В. и Николае Г.

Елизавета Л. и Алла Г. в настоящий момент ждут вертолета для транспортировки их на лечение в Краснодар. Один борт с ранеными на борту уже улетел в Москву, часть пострадавших будут направлены в Краснодар и Симферополь.

Источники ФАН уточнили, что в Краснодаре пострадавших принимает краевая больница, а в Симферополе — шестая больница, больница имени Семашко, а всех несовершеннолетних — республиканская детская клиническая больница.

Напомним, в трагедии погибли 20 человек, десятки пострадали. Федеральное агентство новостей накануне опубликовало кадры из первой городской больницы Керчи, куда доставляли раненых.