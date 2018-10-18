Госдума утвердила заявление «Об обострении ситуации на Украине»

Москва, 18 октября. Депутаты Госдумы РФ единогласно утвердили заявление «Об обострении ситуации на Украине». В нем рассматривается ситуация с вмешательством Киева в церковные и религиозные дела и попытка «освятить» дальнейшее противостояние в Донбассе.

«Мы приняли уже несколько заявлений, которые отражают ситуацию на Украине, — заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. — Но Украина не успокаивается. Осеннее обострение, может быть, у кого-то связанное с выборами, привели к качественным изменениям в наших отношениях».

В принятом Думой заявлении негативно оценивается вмешательство Украины в церковно-религиозные вопросы, рост числа украинских законов, направленных против русского языка, русскоязычных граждан и отношений с Россией, разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, саботаж минских соглашений.

«Государственная дума уверена, что попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе, вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения, получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям. Государственная дума заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины. Еще не поздно остановиться», — подчеркивается в тексте заявления.

Депутат Констатин Затулин в ходе своего выступления отметил, что данное заявление предупреждает депутатов Верховной рады, граждан России, Украины и весь мир о нарастании угрозы.

«Обострение внутренней ситуации на Украине может привести к непредсказуемым последствиям», — подчеркнул Затулин.

За постановление о заявлении Государственной Думы проголосовали 408 депутатов.