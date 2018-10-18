Русский народ терпелив и не злопамятен: Лавров ответил на обвинения РФ в «хакерских атаках»

Москва, 18 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на обвинения страны в якобы хакерских атаках.

Лавров обратил внимание на публикации западных СМИ о якобы хакерских атаках со стороны России. Глава МИД отметил, что подобные заявления не подкреплены никакими серьезными аргументами.

«Мне сложно рассуждать серьезно на эту тему, потому что все доказательства нам предоставляют через СМИ», — констатировал российский министр.

«Если с нами разговаривают через СМИ, то мы будем отвечать через них же, но конкретно и корректно», — добавил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия готова подождать пока эта антироссийская волна на Западе спадет. Он напомнил, что российский народ очень терпелив и не злопамятен. В качестве примера он привел нынешние хорошие отношения с Германией.

Лавров добавил, что РФ готова подождать, когда западные страны, которые выступают с голословными обвинениями в адрес Москвы, будут готовы для «серьезного профессионального непропагандистского разговора».

При этом Лавров заметил, что Россия готова и к провокационным действиям в ее адрес, передает «Утро».