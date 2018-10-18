Бабушка «керченского стрелка» рассказала о встрече с внуком за неделю до трагедии

Керчь, 18 октября. Бабушка «керченского стрелка» Владислава Рослякова рассказала о встрече с внуком накануне. По словам женщины, он забрал из ее квартиры все семейные фотографии.

Женщина до сих пор не может поверить в произошедшее. Она отметила, что внук был добрым и отзывчивым. Бабушка устроившего кровавую расправу в колледже живет на одной лестничной площадке со своим сыном Игорем — отцом Владислава. По ее словам, отец мальчика постоянно пил.

«Владик каждую неделю ко мне приходил, к отцу не всегда заглядывал, а у меня часто бывал. У нас же тут баня рядом есть, он почти каждые выходные приходил попариться в ней», — сообщила бабушка.

Она вспомнила, что неделю назад виделась с подростком, тогда он был в отличном расположении духа, пишет KP.ru.

Женщина также призналась, что ей показалось странным, что примерно месяц назад внук пришел к ней и забрал все семейные фотографии.

«Сказал, что хочет их перефотографировать и новый альбом сделать», — уточнила она.

В среду, 17 октября, студент четвертого курса политехнического колледжа расстрелял людей из ружья в учреждении и устроил взрыв. В результате массовой расправы погибли 20 человек.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», крымские власти опубликовали полный список погибших при атаке «керченского стрелка».