«Хотел похвастаться»: крушение Су-27 могло произойти из-за низкой квалификации украинского пилота

Москва, 18 октября. В результате крушения украинского самолета Су-27УБ во время учений «Чистое небо» погиб американский подполковник, пилот Сэт Неринг. Об этом официально сообщили в офисе губернатора штата Калифорния Джерри Брауна. Борт разбился 16 октября во время выполнения учебно-боевого полета в районе Винницы.

Вместе с американским военным в результате крушения погиб заместитель командира воздушного командования «Восток» ВСУ Иван Петренко. По словам известного летчика-испытателя Геннадия Скибина, катастрофа могла произойти из-за низкой квалификации украинского пилота, который «хотел похвастаться».

Скибин отметил, что «большой начальник» в кабине самолета — всегда «предпосылка к летному происшествию».

«И я ничуть не сомневаюсь, что к этой катастрофе привело желание украинских командиров похвастаться перед американцами», — сказал Скибин в комментарии «Московскому комсомольцу».

Он также отметил, что Су-27 является особенным самолетом, управление которым требует мастерства. Кроме того, именно на этом самолете летчики, по словам Скибина, любят хвастаться «нулевыми скоростями». Обычно подобными элементами сверхманевренности хотят удивить, однако у погибших пилотов, считает Скибин, могло быть недостаточно квалификации и опыта для их выполнения.

Напомним, Су-27УБ потерпел крушение в ходе учений «Чистое небо-2018» в Винницкой области Украины. Украинские военные сообщили о двух погибших: украинском и американском военнослужащих. Однако позже упоминание о летчике США исчезло из публикации. Тем не менее Вашингтон подтвердил присутствие своего пилота на борту во время инцидента.