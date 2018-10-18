«Странные вещи говорил, выходил на улицу с саблей»: соседка рассказала о жестокости стрелка из Керчи

Керчь, 18 октября. Соседка «керченского стрелка» Владислава Рослякова рассказала, что молодой человек с детства был жестоким и отличался странностями от сверстников. Она замечала у него интерес к оружию, стрельбам.

По словам соседки, был инцидент, когда Росляков «попал пульками в ноги». Как пишет RT, со слов соседки, Росляков рос странным.

«Психически неуравновешенный человек, странные вещи постоянно говорил, выходил на улицу с саблей», — подчеркнула она.

Кроме того, соседка отметила, что мать Рослякова почти не знала, но по словам ее родителей, женщина ходила в секту и водила туда сына. У отца Рослякова, по информации соседки, также были «свои странности».

Напомним, студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков, напал на техникум в Керчи в среду. Он устроил стрельбу, а затем подорвал самодельную бомбу. Погибли 20 человек, более 50 получили травмы.