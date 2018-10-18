Первый же залп наших ВМФ остудит их пыл: в России объяснили невозможность проведения учений НАТО в Азовском море

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о невозможности проведения военных учений стран НАТО и Украины в Азовском море. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но власти Украины этого хотят, а им в этом активно потакают», — сказал Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действия НАТО у российских границ носят провокационный характер.

«Мы сегодня наблюдаем накопление вооружений на наших границах, настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям — и не только американским, но и других стран — было легче добираться до нашей границы, откровенно провокационные учения — это не наши с Китаем посреди Сибири, а на Украине, в Грузии, в Черном море», — заявил Лавров.

«Нечего делать у наших границ»

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков, комментируя ФАН заявление Сергея Лаврова, рассказал, что Украина с 2014 года пытается постоянно напомнить о Крыме и всех вопросах, связанных с его новым статусом и балансом сил в черноморском регионе. Если раньше мы видели провокации, относящиеся непосредственно к полуострову, то в последнее время участились попытки провести показательные акции на море — от пиратских захватов судов до демонстративной переброски ничтожных по своему значению сил в Азовское море.

«Постановка вопроса о совместных учениях НАТО и Украины изначально выглядит антироссийской провокацией, причем отнюдь не безобидной. В военном отношении ее значение вряд ли выше выяснения реакции российских Вооруженных сил на действия таких откровенно враждебных сил вблизи границ страны.

В этом случае действия России будут направлены на нейтрализацию угрозы, которая может возникнуть из-за учений. Но в политическом и медийном плане Запад и Украина явно рассчитывают на большой резонанс. Они последовательно пытаются поднять все связанные с присоединением Крыма к России темы, нацеливаясь на дискредитацию произошедшего», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, вопросы безопасности — ключевые для крымчан, а это — реакция готовящегося всерьез обосноваться на территории полуострова НАТО в ответ на их волеизъявление и само присоединение полуострова к России. НАТО не оставляет попыток расширить свое военное присутствие на Черном море и в других пограничных с Россией регионах.

«Это ведет к их милитаризации, а в ходе этого процесса возникает опасность явных провокаций, как в случае с намерением провести учения в Азовском море. Подобные враждебные демонстрации несут риск возможного усиления напряженности и опасны прежде всего для самих провокаторов — НАТО и Украины. При этом я не сомневаюсь в том, что все возможные риски Запад постарается переложить на Киев», — заключил Сергей Простаков.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что с Лавровым полностью согласен. Боевым кораблям НАТО нечего делать вблизи наших берегов.

«В акватории Азовского моря и без них хватает провокаций, например, со стороны украинских военных. Тем более, что для прохода господам из НАТО потребуется преодолеть Керченский пролив, оба берега которого — российские. Как они собираются это сделать без согласия нашей страны, мне лично неясно. Неужели с боем будут прорываться?