Поезд в Кузбассе протаранил грузовик на путях, есть пострадавшие

Кемерово, 18 октября. Серьезная авария случалась на переезде станции Шишино в Кузбассе: столкнулись поезд и грузовик.

Как передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные от сотрудников Кузбасского ЛУ МВД России, авария произошла в четверг, 18 октября: грузовик на большой скорости пытался пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в этот момент двигался поезд, машинист пытался предупредить водителя о движении состава с помощью сигналов, после чего применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Пострадал водитель грузовика, его доставили в больницу. В настоящее время работает следственно-оперативная группа.