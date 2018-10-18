Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Поезд в Кузбассе протаранил грузовик на путях, есть пострадавшие

508
0 Оставить комментарий

Поезд в Кузбассе протаранил грузовик на путях, есть пострадавшие

Кемерово, 18 октября. Серьезная авария случалась на переезде станции Шишино в Кузбассе: столкнулись поезд и грузовик.

Как передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные от сотрудников Кузбасского ЛУ МВД России, авария произошла в четверг, 18 октября: грузовик на большой скорости пытался пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в этот момент двигался поезд, машинист пытался предупредить водителя о движении состава с помощью сигналов, после чего применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Пострадал водитель грузовика, его доставили в больницу. В настоящее время работает следственно-оперативная группа.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое