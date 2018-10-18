Порошенко поблагодарил украинских депутатов в ПАСЕ за «победу над Россией»

Киев, 18 октября. Украинский президент Петр Порошенко поблагодарил членов постоянной делегации в ПАСЕ «за победу над Россией», о чем сообщается на официальном сайте главы Украины.

Как отметил политик, «сценарий» Москвы заключался в том, чтобы провести «триумфальную русскую осень или русскую весну» в Страсбурге, однако теперь, по его словам, в Москве «растеряны и не знают, что делать».

Обращаясь к украинским парламентариям, Порошенко поблагодарил украинскую парламентскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы за «победу».

Напомним, на полях сессии ПАСЕ украинская делегация, выкрикивая националистские лозунги, отказалась от общения с российской съемочной группой. Когда российская ведущая Ольга Скабеева попыталась прикоснуться к украинскому депутату Алексею Гончаренко, тот в испуге отпрянул и демонстративно надел резиновые перчатки. «По-геройски» поступил и глава делегации Владимир Арьев: он закрыл дверь прямо перед девушкой, объяснив свой поступок тем, что поддерживающим «оккупацию Крыма» вход в комнату запрещен.

Ранее в министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о нарастании кризиса в ПАСЕ и неспособности ассамблеи «подняться над предрассудками». 9 октября было отложено принятие резолюции о полномочиях делегаций, после чего в Государственной думе отметили, что РФ нецелесообразно сохранять членство в организации.

Крым вернулся в состав России по итогам проведенного референдума после государственного переворота на Украине в 2014 году. Власти Украины же называют полуостров «временно оккупированной территорией».