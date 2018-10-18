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Шойгу рассказал премьеру Монголии о приобретенном в Сирии опыте

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Шойгу рассказал премьеру Монголии о приобретенном в Сирии опыте

Улан-Батор, 18 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. В беседе с главой монгольского правительства Шойгу процитировал знаменитый парафраз ломоносовской строки «Надежды юношей питают», говоря о приобретенном в Сирии опыте.

Сергей Шойгу отметил, что лучше бы полученный в Сирии опыт российских военных не пригодился в будущем, однако необходимо быть готовым ко всему. Он отметил, что приобретенным в Сирии опытом хочется делиться с «соседями и друзьями».

«Хочется надеяться, что этот опыт никогда не пригодится, но, как сказал один наш известный поэт: «Надежды юношей питают». Мы вышли из этого возраста, поэтому лучше быть готовыми к этим событиям», — сказал Сергей Шойгу.

Ранее глава оборонного ведомства России рассказал премьеру Монголии о ситуации в САР и развитии вооруженных сил РФ. Сергей Шойгу отметил, что по итогам переговоров был подписан план долгосрочного сотрудничества между Россией и Монголией в военной сфере.

Автор: Регина Пак
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