Дамаск, 18 октября. Делегация сирийских бизнесменов посетила контрольно-пропускной пункт «Насиб» на границе с Иорданией, вместе с ними на границе побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам участников делегации, открытие «Насиба» станет настоящим сдвигом в сирийской экономике и облегчит ситуацию в стране, находящуюся под санкциями. В будущем сирийская продукция сможет выходить на наиболее важные рынки в Аммане и Кувейте. Кроме того, в Ираке будет открыт центр сирийского экспорта, поскольку открытие КПП позволит сирийским товарам выйти на рынок Ирака через Иорданию.

На пункте «Насиб» будет работать специальный офис, сотрудники которого будут заниматься контролем пропуска через КПП. Новые товары на рынке Иордании станут настоящим двигателем прогресса сирийской экономики.

Открытие перехода «Насиб» — это важная политическая и экономическая победа сирийской армии и ее российских союзников, которые поддерживали сирийский народ на всем протяжении военного конфликта. Сейчас российская сторона активно помогает в восстановлении страны, находящейся в упадке после длительного кризиса.

«Насиб» — стратегически важный пункт, которые является наиболее важным для экспорта сирийской продукции на рынке Иордании и стран Персидского залива.

Напомним, что 15 октября российские военные помогли сирийским властям восстановить инфраструктуру пропускного пункта «Насиб», расположенного на границе Иордании и Сирии. Открытие КПП прошло в понедельник.

В данный момент на пограничном переходе работают отделения медицинской помощи, оформления документов, материального обеспечения, санитарно-эпидемиологической обработки, обеспечения одеждой, питания, оформления документов.

Сейчас КПП «Насиб», находящееся на территории провинции Даръа, работает в штатном режиме для всех гражданских лиц и транзитного транспорта.