Видео покупки «керченским стрелком» оружия и патронов опубликовано в Сети

Москва, 18 октября. Видео момента, когда так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляк покупает оружие и патроны к нему, опубликовано в Сети.

Видео было сделано за несколько дней до трагедии. Молодой человек, имя которого теперь знает вся страна, покупает оружие и патроны. Приобретение он складывает в рюкзак, расплачивается и покидает магазин.

«Пятый канал» опубликовал снимки записей в регистрационном журнале магазина. В списке значится фамилия Рослякова, а также указаны серия и номер лицензии, что подтверждает покупку оружия.

Напомним, Росляков является главным подозреваемым в уголовном деле о массовом убийстве общеопасным способом. Накануне, в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. В результате трагедии погибли 20 человек, десятки пострадали. Росляков был найден мертвым — он свел счеты в жизнью.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с пострадавшими, сделанное около первой городской больницы Керчи.