У людей едет от игры крыша: друг «керченского стрелка» рассказал о его пристрастии к «Метро-2033»

Керчь, 18 октября. Студент Владислав Росляков в среду устроил кровавую расправу в политехническом колледже, парень расстрелял людей из ружья и устроил взрыв. Как отметил приятель «стрелка» Александр, на 18-летнего подозреваемого могла повлиять браузерная игра «Метро-2033».

По словам Александра, Росляков регулярно жаловался на эту игру. Знакомый «керченского стрелка» уверен, что игрушка сильно повлияла на него психически. Он также отметил, что Владислав был недоволен тем, что некоторые пользователи могут себе позволить вкладывать в игру много денег.

«Эта игра из меня чуть психа не сделала. Там все несправедливо к людям. Мне не нравятся мажоры», — вспоминает знакомый слова Владислава.

При этом Александр уточнил, что пользователи «просто умирают капитально, поскольку у них едет крыша из-за этой игры», передает телеканал «360».

Игра устроена таким образом, добавил Александр, что ее невозможно оставить, так как ты состоишь в одном клане.

Как ранее сообщал «Царьград», подростки в Сети увидели след «Колумбайна» в трагедии в керченском колледже.

В результате трагедии, по последним данным, погибли 20 человек.