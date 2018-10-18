«Не хватит смелости»: в Академии военных наук заявили, что США не посмеют начать войну с Россией

Около половины военных Соединенных Штатов Америки, по результатам опроса издания Military Times, уверены, что США в скором времени станут участниками серьезные военного конфликта. Так, 46% американских военных считают, что США примут участие в военных действиях в течение следующего года. При этом основными врагами государства военнослужащие считают Россию и Китай. Число тех, кто считает РФ главным оппонентом США, выросло по сравнению с прошлым годом на 17%.

Эксперт Лиги военных дипломатов и член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в интервью Федеральному агентству новостей оценил вероятность крупных вооруженных столкновений с участием США в ближайшее время. США не посмеют начать войну с Россией, уверен собеседник ФАН.

«Результаты этого опроса показывают, что военные США обеспокоены отношениями Америки и Китая, заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Китай превращается в главного противника США — экономического, а возможно, и военного, обеспокоены противостоянием на Ближнем Востоке, действиями НАТО, — отметил эксперт. — Вот в ближайшие дни начнутся крупнейшие военные учения, где впервые за многие десятки лет в районе учений будет находится американский авианосец — все это, конечно, сказывается на оценках военными общей обстановки в мире».

Александр Бартош заявил, что опасения американских солдат не лишены основания: обстановка в мире сегодня действительно напряженная.

«Отношения России и США находятся на крайне опасном уровне — наверное, со времен холодной войны такого уровня взаимных претензий, взаимного недоверия, не было. Но я не думаю что в следующем году вероятен крупномасштабный конфликт с вовлечением в него России или Китая», — заявил эксперт.

Представитель Лиги военных дипломатов отметил, что серьезные противоречия по Сирии, Украине, по проблеме расширения и военной активности НАТО «не могут служить спусковым крючком для начала военного конфликта» — однако обострение ситуации в одном из локальных очагов противостояния в ближайшее время, по мнению Александра Бартоша, вполне вероятно.

«На Украине обстановка сейчас очень сложная, и непрекращающиеся провокации ВСУ против Донбасса и Луганска, конечно, могут привести к конфронтации в регионе. Но это будет не крупномасштабный вооруженный конфликт — это продолжение гражданской войны», — считает эксперт Лиги военных дипломатов.

Бартош добавил, что у США «вряд ли хватит смелости» развязать вооруженный конфликт с Россией.