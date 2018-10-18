Рауш назвал правильным решение назначить Дзюбу капитаном сборной России

Москва, 18 октября. Защитник сборной России по футболу Константин Рауш считает правильным назначение капитаном форварда национальной команды и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

По словам 28-летнего защитника, главный тренер команды Станислав Черчесов решил назначить Дзюбу капитаном.

«Артем заслужил право стать капитаном национальной команды», — считает футболист.

Рауш отметил, что Дзюба до капитанской повязки проявлял лидерские качества, общался со всеми игроками сборной в раздевалке, пишут «Известия».

«Это еще раз подтверждает правильность выбора», — уточнил игрок.

При этом Рауш отметил, что уход Игоря Акинфеева из национальной команды — потеря для сборной, поскольку он был одним из лидеров коллектива.

Напомним, 1 октября голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России. Вратарь принял решение сконцентрироваться на игре за клуб и уступить дорогу молодым коллегам по цеху.