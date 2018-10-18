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Сирия: РФ зафиксировала 7 нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

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Сирия: РФ зафиксировала 7 нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 18 октября. Семь нарушений перемирия зафиксировали российские наблюдатели в Сирийской Арабской Республике, турецкие коллеги не зафиксировали нарушений, о чем сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии насчитала семь случаев стрельбы в провинциях Алеппо (4) и Латакия (3). Турецкая сторона не зафиксировала нарушений.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральная компания по обслуживанию дорог и мостов в Сирии завершила восстановление восточно-стрелковой дороги Алеппо — Хама, протяженность которой составляет 205 километров. 

Автор: Тимур Румянцев
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