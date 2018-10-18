«Поводов для войны хватает»: в Госдуме ответили на догадки Киева по поводу керченской трагедии

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко предположил, что российские силовики выявят связь напавшего на Керченский политехнический колледж с украинскими радикалами и «используют это как повод для начала войны в Азовском море».

«Лучшего casus belli — повода для войны на Азове и штурмов с моря Мариуполя и Бердянска — тяжело придумать. Рад буду ошибиться в ощущениях», — написал спикер украинского МВД на своей странице в Facebook.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что поводов для войны с Украиной у России и без трагедии в Керчи хватает.

«Но каждый раз, когда какой-то украинский политический или общественный деятель публично призывает к совершению терактов на территории России — как, например, депутат Верховной рады Игорь Мосийсчук, призывавший взорвать Крымский мост — в первую очередь должна быть соответствующая реакция Генпрокуратуры РФ, с возбуждением уголовного дела и требованием депортации экстремиста для его привлечения к ответственности в России. Но из-за того, что Украина не выдает нам преступников, мы можем предъявлять к ней уже какие-то другие претензии», — заявил парламентарий.

Шерин отметил, что война между Украиной и Россией — «это то, чего хотят США», которые размещают на украинской территории свои военные базы и учат украинцев воевать.

«США просто так не приходят в другие страны. Мы знаем, что американцы всегда воюют чужими руками. И они заставляют Киев провоцировать нас. Так что Артем Шевченко, я считаю, мыслит здраво, опасаясь войны с Россией — в отличие от других украинских деятелей, которые занимаются провокациями, не думая о последствиях. Фактически Вашингтон продолжает политику Гитлера, который хотел истребить славян, чтобы расчистить территории для Третьего Рейха», — заявил первый зампредседателя думского комитета по обороне.

Что касается вчерашней трагедии в Керчи — по словам Александра Шерина, изначальные предположения о том, что это теракт, организованный Украиной, имели под собой основания.

«Все ведь помнят о призывах Киева к терактам в Крыму, украинских диверсантах, которые что-то там пытались устроить… А в Керчи — Крымский мост. Так что версия об украинском следе в керченской трагедии не лишена логики. Но, безусловно, подтвердить или опровергнуть ее можно будет только после тщательного расследования», — заметил депутат Госдумы.

При этом Александр Шерин выразил искреннее удивление в связи с тем, что 18-летний парень, не служивший в армии, смог приобрести огнестрельное оружие и 150 патронов, не вызвав ни у кого подозрений.