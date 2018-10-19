Дамаск, 19 октября. Курдские отряды оказывают значительное давление на журналистов, работающих в провинции Хасака. Несколько представителей сирийских СМИ до сих пор удерживаются в тюрьмах курдского самоуправления по политическим мотивам. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), который в данный момент находится в Сирии.

Глава телекомпании «Аль-Хобар» Атия Халаф аль-Аттия дал эксклюзивное интервью корреспонденту ФАН, в котором рассказал о положении журналистов в Сирии.

По его словам, многочисленные аресты во время войны заставили многих журналистов поддаться давлению. Особенно сильным это давление было в районах, которые контролировались курдскими формированиями. Сейчас СМИ, работающие там, вынуждены молчать. Они просто не могут писать правду.

«Я находился под арестом с 2016 года. Курдские ополченцы пришли прямо ко мне домой, они допрашивали меня часами. Им не понравилось, что я публикую информацию, направленную против их руководства. В тот момент для меня было важно писать правду и выполнять свою работу должным образом. Однако они считают, что любая передача правды является подстрекательством. Сейчас все журналисты требуют защиты от курдов», — заявил аль-Аттия.

Только в прошлом месяце сообщалось о семи случаях арестов журналистов органами самоуправления курдов. Курды, как правило, осуществляют необоснованные нападки и сильнейшее давление на представителей СМИ. Кроме того, курдские власти пытаются признать свою легитимность в Хасаке путем давления не только на журналистов, но и на политические партии, общественные организации, действующие в провинции. Они применяют оружие против людей, вынуждая их работать в своем регионе.