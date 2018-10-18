Лавров рассказал, что мешает налаживанию отношений РФ и ЕС

Москва, 18 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, говоря об отношениях России и государств ЕС, отметил, что они восстанавливаются быстро, однако Европейская комиссия находится под влиянием стран, которые не хотят хороших связей с РФ.

«Как вы знаете, у нас сейчас очень быстро восстанавливаются отношения с европейскими странами​​​, — сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro. — Не могу сказать того же про Европейскую комиссию».

Лавров обратил внимание на то, что ряд государств, которые не хотят хороших отношений с РФ, заставляют все остальных выдерживать «низкий профиль».

Напомним, ранее глава МИД РФ отметил, что Великобритания, покидая Евросоюз, пытается испортить отношения стран объединения с Россией.