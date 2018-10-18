В России могут ужесточить требования к владельцам оружия после трагедии в Керчи

Симферополь, 18 октября. Российские политики предложили ужесточить правила выдачи и хранения оружия, с такой инициативой выступили член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковитиди и депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Как уточнили политики, необходимо повысить минимальный возраст, который дает право на покупку оружия. Сейчас в России можно приобрести оружие по достижению 18 лет.

Как считает Ковитиди, возрастная планка должна быть увеличена до 22 лет. Как пишет ТАСС, Выборный заявил, что инициативы об ужесточении законодательства о покупке оружия обсуждаются депутатами российского парламента.

Как пишет «ФедералПресс», обсуждения начались после трагедии в Керчи.

Напомним, в среду студент техникума в Керчи пришел в колледж, в котором учился, и расстрелял своих сверстников, а также сотрудников учебного заведения. Он использовал для убийства помповое ружье и патроны, которые накануне преступления приобрел легально. Затем студент взорвал бомбу. Погибли 20 человек, пострадали более 50.