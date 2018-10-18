Все пропавшие без вести во время взрыва в керченском колледже найдены

Симферополь, 18 октября. Все, кто были объявлены пропавшими без вести во время трагических событий в политехническом колледже в Керчи, найдены. Они оказались в числе погибших, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

По последним данным, в результате стрельбы и взрыва в керченском колледже погибли 20 человек. Правительство Крыма обнародовало официальный список погибших.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что пять пострадавших находятся в коме. Медики пытаются стабилизировать их состояние, пишет «ФедералПресс». По разным данным, в результате трагедии пострадали около 50 человек.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. Как стало известно позднее, примерно в это же время студент колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу. Его тело было найдено сотрудниками правоохранительных органов в здании учебного заведения. Рядом с ним было обнаружено второе взрывное устройство, которое удалось обезвредить.

Как пишет «Свободная Пресса», семьям погибших в керченской трагедии выплатят по одному миллиону рублей, семьям пострадавших — по 500 тысяч рублей.