Шайбы в печени и сосудах: Скворцова рассказала о страшных травмах пострадавших в Керчи

Керчь, 18 октября. Глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова посетила медицинское учреждение № 1 в Керчи и рассказала о травмах пострадавших и силе взрыва в политехническом колледже.

По ее словам, мышцы раненных при взрыве фактически «фаршированы мелкими металлическими предметами».

«У тех, кто получил разрывы внутренних органов, мы находим внутри эти шайбы, металлические шарики в печени, в кишечнике, в сосудах», — уточнила Скворцова, рассказывая журналистам о силе взрывного удара.

Она уточнила, что в настоящее время в больницах находятся 44 пострадавших, в том числе 10 подростков в отделении реанимации. Кроме того, у пострадавших зафиксированы в основном минно-взрывные раны от металлических деталей, некоторым пациентам врачи ампутировали конечности, сообщает «Свободная пресса».

В прошедшую среду в Керчи 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу в политехническом колледже, а затем привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ). После нападения молодой человек свел счеты с жизнью.

В результате кровавой расправы 20 человек погибли.