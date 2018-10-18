Мир летит в тартарары: эксперт объяснил, почему армия США ждет начала глобальной войны

Почти половина военных Соединенных Штатов считают, что США в скором времени будут вовлечены в полномасштабную войну, об этом свидетельствует опрос издания Military Times. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно результатам исследования, 46% военных США уверены, что их страна примет участие в большой войне уже в следующем году. В 2017 году такую точку зрения высказывали лишь 5% опрошенных.

Большая часть опрошенных военных (71%) считают, что основным противником в возможной войне будет Российская Федерация, на втором месте — Китай (69%). В 2017 году за РФ высказались 53%, а за Китай — 45%.

Кроме того, главной угрозой национальной безопасности США американские военные назвали кибертерроризм (89%). По их мнению, армия Соединенных Штатов слишком плохо подготовлена к отражению подобных атак.

«Под собственным углом зрения»

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил, что военные, как и представители многих других профессий, воспринимают мир под собственным, обусловленным профессиональными особенностями углом зрения. В психологии для этого существует специальный термин — «профессиональная деформация», означающий, что люди начинают автоматически выуживать из быстрого потока внешней информации те или иные факты или события, которые накладываются на сформированную у них картину действительности, как бы «подтверждая» ее.

«Учитывая распространенность в последнее время сюжетов, связанных с возможными вооруженными конфликтами, профессиональные американские — и не только — военные интерпретируют это как повод готовиться к возможной конфронтации, которая все ближе и ближе. Это предчувствие не обязательно должно сбываться, но люди иных профессий вряд ли видят окружающую действительность столь же пугающей, как и военные. У других профессий другие страхи и иные фокусы внимания», — пояснил Станислав Бышок.

С другой стороны, заметил эксперт, США и на сегодняшний момент вовлечены в военные операции на большом Ближнем Востоке. Ситуация там в принципе может до известной степени накаляться, что станет для ожидающих большой войны подтверждением их общего мировоззренческого тезиса, что «мир летит в тартарары».

«Хотя, если сравнивать нынешнее положение дел с временами обеих мировых войн, то сегодня, несмотря на определенную риторику некоторых мировых лидеров, у великих держав, коих не так много, друг к другу нет таких претензий, что могли бы решаться исключительно военным способом. Те «хакерские атаки», в которых на Западе обвиняют Россию, вряд ли целесообразно предотвращать дивизиями морских пехотинцев или танками. А разработку ядерных программ Ирана и Северной Кореи, так беспокоящую США и их союзников, останавливают точечными ракетными ударами, а не наземными операциями и оккупацией этих стран», — добавил Станислав Бышок.

Что же касается негосударственных акторов, прежде всего, религиозных террористов, то, по мнению эксперта, они не могут составить какой-либо серьезной угрозы для больших государств, включая США. Война между Америкой и Китаем — самый фантастический сценарий из всех возможных, учитывая скорее симбиотические, нежели конфронтационные экономические отношения между этими державами.

«Популярные в РФ гипотезы о том, что США, испуганные дальнейшим ростом китайской экономики, решат «ударить по Пекину», неплохо воспринимаются зрителями известных телеканалов в промежутках между передачами про иллюминатов и рептилоидов, но для серьезных людей такой перспективы не существует», — резюмировал Станислав Бышок.

Как ранее сообщала «Газета.ru», в России, согласно результатам опроса Левада-Центра в этом году, больше людей опасаются военного столкновения. Более 50% россиян видят угрозу начала Третьей мировой войны из-за ситуации в Сирии.

Кроме того, по данным издания «Аргументы и факты», 34% американцев считают РФ врагом своей страны.