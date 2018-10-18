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Лавров объяснил невозможность проведения учений Украины и НАТО в Азовском море

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Лавров объяснил невозможность проведения учений Украины и НАТО в Азовском море

Москва, 18 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что без согласия России Украина не сможет провести совместные с НАТО военные учения в Азовском море.

Глава дипведомства указал на то, что Киев намерен зазвать учения альянса в Азовском море, куда нельзя будет пройти, так как договор РФ с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море.

Министр также отметил, что НАТО и без Украины проводит откровенно провокационные учения, модернизирует транспортную инфраструктуру в Европе для тяжелого вооружения Соединенных Штатов, накапливает вооружение, одним словом, альянс ведет активную деятельность у российских границ.

Лавров объяснил невозможность проведения учений Украины и НАТО в Азовском море

Ранее Лавров сообщил, что РФ запросила ОБСЕ об оценке закона о государственном языке на Украине.

Автор: Тимур Румянцев
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