«Знания сквозь смех»: россияне познают Америку через конфеты и мыло со вкусом и запахом Трампа

В эфире радио «Комсомольская правда» продолжает «зажигать» программа «Не валяй дурака, Америка» — совместный проект КП и Федерального агентства новостей. Активными слушателями программы стали жители самых разных уголков России.

В каждом выпуске программы ведущие Александр Малькевич (главный редактор дочернего проекта ФАН USA Really) и Мария Берк задают различные вопросы своим слушателям. Тематика их связана со значимыми датами на период выхода эфира либо с актуальной новостной повесткой. За интересные и оригинальные ответы аудитория получает подарки, которые специально доставляют из США.

За семь выпусков передачи «Не валяй дурака, Америка» ведущие определили 11 победителей из разных частей России: это Республика Татарстан, Севастополь, Тверь, Нижний Новгород, Владимирская область, Москва, Хабаровск и Приморский край.

Часть призов уже нашли своих обладателей.

Так, Дмитрий Глушков из Нижнего Новгорода, получив свой «фирменный набор», на радостях, как он сам признался, «не пошел на работу», но очередной выпуск программы пропустить не смог — внимательно слушал и все комментировал.

Александр Малькевич признается, что не ожидал такого отклика: «Думал, что слушателями окажутся в основном москвичи, а программа вызвала интерес по всей России».

И это действительно так.

«Слушаю эфиры с 3 сентября — с первого выпуска. Привлекает программа тем, что одновременно носит развлекательный и познавательный характер: за час эфира и насмеешься, и узнаешь, что в мире политики происходит. Еще и подарок получить можно», — отметил Руслан Назипов из Балтасинского района Республики Татарстан.

Есть и такие, кто отказался от подарка в пользу любимых ведущих: таким образом проявил свою симпатию к звезде «Радио КП» Елене Афониной слушатель под ником «Хулио». Помимо традиционного «набора от USA Really» Александр Малькевич вручил Елене настоящий эксклюзив — шоколад с портретом президента США Дональда Трампа.

Программа выходит в эфир каждый понедельник в 12.05 на радио «Комсомольская правда».

Подкасты доступны в iTunes. Видеоверсии эфиров можно посмотреть на Youtube-канале «Комсомольской правды».