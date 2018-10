Дело Пинедо позволило выявить связь между «российским вмешательством» и спецслужбами США

Как ранее сообщало ФАН, судья Дабни Фридрих из окружного суда США в Вашингтоне вынесла 10 октября приговор 28-летнему жителю штата Калифорния Ричарду Пинедо. Пинедо был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, шести месяцам домашнего ареста и 100 часам общественных работ.

Для исполнения наказания Пинедо добровольно прибудет в тюрьму Центрального округа Калифорнии, а после освобождения он будет находиться еще 24 месяца под наблюдением спецслужб. Пинедо не назначен штраф, но в дополнение к тюремному заключению он заплатит за компьютерный мониторинг, который будет отслеживать его действия в Интернете.

Это, по-видимому, последняя глава в расследовании мифического «российского вмешательства» в американские выборы, которое проводилось в течение последних 16 месяцев специальным прокурором Минюста США Робертом Мюллером и на которое было потрачено более 17 миллионов долларов.

Напомним, что именно на словах Пинедо построено обвинение против россиян из «Агентства интернет-исследований», называемого в документах суда «Организацией». Пинедо впервые попал в поле зрения команды Мюллера в декабре 2017 года, когда дал показания ФБР и признался, что владеет веб-сайтом по продаже номеров банковских счетов Auction Essistance.

В феврале 2018 года Пинедо дал показания перед федеральным жюри присяжных в Вашингтоне, которое утвердило обвинительное заключение в отношении 13 российских граждан и трех юридических лиц (Concord Management and Consulting, Internet Research Agency и Concord Catering).

Согласно обвинительному акту, «после получения номеров банковских счетов от Пинедо, пользователи использовали их для открытия счета у платежного оператора PayPal, как если бы они были настоящими владельцами банковских счетов».

«В течение более чем трех лет, начиная с 2014 года и продолжая до декабря 2017 года, Пинедо продал сотни номеров банковских счетов реальных лиц анонимным клиентам в Интернете», — указано в обвинительном заключении.

Ричард Пинедо явился в окружной суд США, одетый в черный костюм и черную рубашку с фиолетовым галстуком. Его сопровождал адвокат Джереми Лэссем. В суде Пинедо быстро прочитал письменное заявление, в котором признал свои преступления и выразил раскаяние в своих действиях.

«Я беру на себя всю ответственность за то, что я сделал, — заявил он в суде. — Я пытался сделать все возможное, чтобы помочь в этом расследовании».

Во время судебного заседания Ричард Пинедо выглядел безучастным — даже когда судья Фридрих озвучила его приговор.

Редакция информационного агентства USA Really решила внимательно изучить суть предъявленных обвинений во «вмешательстве в выборы в США в 2016 году» и сопоставить их с показаниями мелкого онлайн-мошенника из солнечной Калифорнии. Для этого лучше всего будет привести дословные выдержки из судебных документов.

Согласно обвинительному акту (1: 18-cr-32, округ Колумбия), некоторые учетные записи PayPal «использовались для покупки рекламных объявлений на Facebook, ведения учетных записей в социальных сетях, контролируемых Организацией». На странице 25 обвинительного заключения мы читаем: «Примерно 1 июня 2016 года Ответчики и их сообщники создали и купили рекламные объявления в Facebook для своего митинга «Марш за Трампа».

Проверим это утверждение. В списке «образцов рекламы», предоставленных прокурором на рассмотрение суда, мы не видим дату 1 июня 2016 года. Ближайшие даты в списке — 24 мая 2016 года и 7 июня 2016 года.

Вот другой пример лжи: «Чтобы заплатить за политическую рекламу, Ответчики и их сообщники создали различные банковские счета в России и получили кредитные карты, часто зарегистрированные на фиктивные имена граждан США, созданные и используемые Организацией в социальных сетях». Однако любому человеку, у которого есть счет в российском банке, ложь американских прокуроров очевидна — просто невозможно открыть российский банковский счет и получить соответствующую кредитную карту, да еще и предъявив при этом подложные данные граждан США.

Согласно инструкции Центробанка РФ (пункт 3.2) для открытия текущего счета в России, физическое лицо, являющееся иностранным гражданином, обязано представить документ, удостоверяющий личность физического лица (например, паспорт), карточку с образцом подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, миграционную карту или документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Затем в обвинительном акте утверждается, что «Ответчики и их соучастники получили и использовали следующие мошеннические номера банковских счетов для обмана мер безопасности PayPal: 2 августа 2016 года, адрес электронной почты, используемый для получения номера учетной записи: xtimwaltersx@gmail.com».

Зная дату регистрации 2 августа 2016 года, можно логично связать инициалы T. W. с адресом электронной почты из обвинительного акта — xtimwaltersx@gmail.com и его банковским счетом xxxxxx5707. Разумно предположить, что за инициалами T. W. прокуроры скрывают Тима Уолтерса, реального гражданина США, по их же утверждению. Этот номер банковского счета был приобретен на веб-сайте Auction Essistance в соответствии с показаниями Пинедо.

В таком случае где же в документах суда показания самого Тима Уолтерса, подтверждающего слова гособвинения и Пинеды? Почему его не нашли, не взяли показания? Где, в конце концов, иск Тима Уолтерса к россиянам из «Агентства интернет-исследований» об использовании его документов в операции по «вмешательству в выборы»?

Ничего из этого в суд представлено не было. И причина этого стала известна буквально на днях — 14 октября в эфире телеканала Fox News конгрессмен от штата Техас Джон Редклифф, бывший федеральный прокурор и член юридического комитета, заявил, что ему удалось получить доступ к документам расследования Мюллера в отношении уже осужденного фигуранта дела о «русском вмешательстве», которые были засекречены — причем, по мнению многих членов юридического комитета конгресса, незаконно.

Выяснилось, что никакой реальной необходимости скрывать материалы дела нет, гостайны там нет, методы работы спецслужб также не раскрываются, — однако есть многочисленные факты, которые говорили в пользу обвиняемого Джорджа Пападопулоса, экс-советника предвыборного штаба Дональда Трампа.

Члены юридического комитета узнали, что Мюллер представлял в суд факты и свидетельства, выгодные исключительно стороне обвинения — и при этом отказывал стороне защиты в ознакомлении со всеми материалами дела, ссылаясь на особую секретность, которую он сам же и установил.

Именно на это и жаловались адвокаты российской стороны, о чем сообщало ФАН. Адвокаты также были возмущены постоянной волокитой, переносами сроков заседаний, отказами судей предоставлять информацию и прочими многочисленными процессуальными нарушениями. К сожалению, для американского правосудия любые фантазии прокуроров Мюллера выглядят настолько убедительно, что сторону защиты слушать просто не желают.

Понятно, что в этих условиях ни на какую объективность следствия и справедливость суда рассчитывать не приходится — все приговоры известны заранее. В то же время удивляет откровенно символическое наказание — в сентябре Джорджу Пападопулосу присудили 14 дней тюрьмы, причем «за дачу ложных показаний».

Теперь неудивительно, что специальный прокурор Роберт Мюллер и его дорогостоящие юристы пытаются связать Пинедо через Тима Уолтерса с «Агентством интернет-исследований». Но эта версия полностью разбивается свидетельством под присягой самого Пинедо, который утверждал, что все его клиенты были анонимными, а для покупки номеров банковских счетов с его сайта не требуются ни номер социального страхования, ни домашние адреса или даты рождения реальных американцев. Разве не это — причина тому, что публичные судебные документы в отношении обвиненных россиян и дело Пинедо просто не содержат в тексте ссылок друг на друга, а все ограничивается либо устными заявлениями адвоката, либо общими фразами о «российском вмешательстве»?

Отдельно стоит сказать о позиции защиты интернет-мошенника. Адвокат Джереми Лэссем действует на стороне прокуратуры, фактически убеждая Пинедо полностью признать все обвинения в обмен на смягчение судом наказания.

«Мистер Пинедо согласился дать показания под присягой, прекрасно зная, что он представил доказательства, связывающие российских граждан с анонимными учетными записями, которые они использовали, чтобы незаконно повлиять на президентские выборы 2016 года», — заявил адвокат Лэссем.

Однако свидетельства Пинедо говорят лишь о том, что в течение многих лет он продавал анонимным клиентам сотни банковских номеров реальных лиц, помогая им создавать проверенные учетные записи PayPal. При этом, как утверждает обвинение, Пинедо также помог выявить множество граждан США, участвующих в онлайн-мошенничестве, — но ни одного дела против них открыто не было. Прокурор Раш Аткинсон заявил в суде, что команда спецпрокурора не проводила расследования или судебного преследования этих людей «потому что их мандат узко ориентирован на вмешательство России в президентские выборы 2016 года».

Интересно, что сайт Auction Essistance удален, но USA Really удалось изучить отзывы клиентов на архивной версии сайта.

Большинство реальных отзывов — крайне негативные. Очень сомнительно, что у Auction Essistance была хоть какая-то постоянная клиентура. Последний комментарий оставлен пользователем 14 февраля 2018 года. Даже сама дата вызывает вопрос. Если Пинедо впервые был допрошен ФБР в декабре 2017 года, то кто занимался его «бизнесом» в течение двух месяцев?

«Эти мошенники взяли информацию о моей кредитной карте, чтобы совершать покупки в Интернете. Я так и не получил учетную запись, которую оплатил, моя учетная запись недоступна. У меня все еще есть квитанция на моей электронной почте, но я не могу ни с кем пообщаться. Я обычно не использую свою кредитную карту для покупок в Интернете, я использовал ее на сайте, а через неделю я начинаю получать сообщение от своего банка о неизвестных платежах с кредитки», — возмущается обманутый покупатель.

Другому клиенту «повезло» больше — он дозвонился до Пинедо, чтобы уточнить, сколько аккаунтов он может приобрести, рассчитывая купить 1000 аккаунтов. «Ты идиот?» — услышал в ответ от Пинедо изумленный американец.

Другие отзывы аналогичны: «Хамское отношение и грубость. Никогда не пользуйтесь этим сайтом. Меня просто обматерили. Ничего не объясняют, хотят только денег».

Такая картина заставляет сомневаться в том, что нормальный человек мог быть постоянным клиентом Пинедо, и пользоваться услугами хама и мошенника месяц за месяцем — а тем более оставлять ему какую-либо информацию о себе или использовать этот сервис для «помощи Трампу в победе на президентских выборах».

Успешная и правдивая работа такого информагентства как USA Really постоянно вызывает у спецслужб США сильное раздражение на грани паники. А работа спецслужб не терпит торопливости, которая неизбежно провоцирует ошибки и утечки информации. Как раз в самый разгар судебного разбирательства появились подробности одной из таких киберопераций со стороны США, которые заставляют взглянуть на историю с «вмешательством России» и «Агентством интернет-исследований» с совершенно другой стороны.

В сентябре «группа исследователей» из проекта «Кампания за подотчетность» (Campaign for Accountability) опубликовали свой отчет «Как посеять раздор с помощью Google и 100 долларов».

Суть этой кибероперации состояла в следующем: сотрудники проекта CfA приобрели в Панаме несколько SIM-карт, зарегистрировали почтовый адрес и аккаунт в платежной системе «Яндекса». Через сервис VPN был создан IP-адрес, соответствующий адресу в Санкт-Петербурге. Используя этот IP-адрес и учетную запись электронной почты на «Яндексе», сотрудники CfA создали учетную запись Google AdWords. При оплате в графе «плательщик» указали вымышленного человека по имени «Михаил Соколов», указав место работы как… ООО «Агентство интернет-исследований».

Затем специалисты из CfA создали несколько фальшивых рекламных баннеров информагентства USA Really и организации за права темнокожих американцев и разместили эту рекламу на сайтах и Youtube каналах CNN, CBS This Morning, Huffington Post, Essence, AnnCoulter.com, The Young Turks, Thom Hartmann, Dailykos, The Daily Beast и даже британской Daily Mail.

«Исследователи российского вмешательства» потратили 35 долларов на сфабрикованные рекламные объявления USA Really, Blyat Matters, Brown Blyat Matters Campaign (думаем, здесь перевод не нужен?), которые дали за пару дней более 20 000 показов и около 300 кликов.

Информация о работе CfA стоит больше, чем все 16 месяцев работы команды Мюллера и потраченные миллионы долларов, за которые, к слову говоря, Мюллер не отчитывается с апреля 2018 года. Когда журналисты попросили CfA дать комментарии и предоставить информацию о своем финансировании, их представитель был предельно краток: «Это только один небольшой проект, над которым мы работаем».

Интересно, над какими еще крупными проектами работает CfA и десятки филиалов ЦРУ в США, Украине, Грузии, Армении, Прибалтике? Очередная операция «вмешательство России в выборы» — теперь в ноябре?

В суде Пинедо заявил, что ему и его родителям постоянно угрожали.

«Мне сказали, что, если я когда-нибудь покину страну, русские отравят меня», — утверждает он.

Было бы очень интересно узнать, кто это сказал? Американский суд нисколько не удивил тот факт, что следствие своим рассказами о «мести русских» просто давит на обвиняемого, чтобы он признал себя виновным во всех приписываемых преступлениях? Жаль, что Пинедо не сообщил, кто заранее вынес ему приговор от имени очередных мифических русских. Был ли это кто-то из команды Мюллера или ФБР?

«Я думаю, вы заслуживаете благодарность за свое сотрудничество», — заявила Пинедо в ответ судья Дабни Фридрих и присудила вместо 15 лет и штрафа в четверть миллиона долларов за онлайн-мошенничество всего полгода заключения, что даже меньше требуемого прокурором Аткинсоном символического срока в 18 месяцев.

Постепенно правда начинает выходить на свет. Все эти мутные факты, необоснованные обвинения, построенные на словах мелких интернет-мошенников, говорят об одном: с самого начала все расследование Мюллера был предвзятым, полным лжи и страха. Все «доказательства» либо противоречат друг другу, либо фабрикуются силами спецслужб США, свидетельства получаются под моральным давлением на обвиняемых и членов их семей.

Глобальная кампания американских СМИ в поддержку версии о «вмешательстве России» направлена в первую очередь на то, чтобы направить общественное мнение против действующего президента США и создать оппозиционное «сопротивление» внутри Белого дома и администрации Дональда Трампа.