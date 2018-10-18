Россия запросила ОБСЕ об оценке закона о госязыке на Украине — Лавров

Москва, 18 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Москва запросила структуры Совета Европы и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира об оценке закона «О функционировании украинского языка как государственного», который был принят на Украине.

«Мы уже запросили представителя ОБСЕ по свободе СМИ А.Дезира, структуры Совета Европы, как они к этому относятся и не хотят ли они сделать так, чтобы этот закон не пошел дальше первого чтения, — заявил Лавров, отвечая на вопросы «РТ Франс», «Пари Матч» и «Фигаро». — Посмотрим, какой будет ответ».

Лавров указал на то, что русский язык является единственным объектом атаки, потому как закон предусматривает исключения для английского и других языков Европейского союза. При этом подавляющее большинство украинского населения говорит именно на русском языке, обратил внимание глава МИД РФ.

Напомним, ранее один из украинских телеканалов провел опрос, в ходе которого выяснил, как граждане Украины относятся к русскому языку.