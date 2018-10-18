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Лавров назвал «проблемой надолго» признание каноническими украинских церквей

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Лавров назвал «проблемой надолго» признание каноническими украинских церквей

Москва, 18 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг решения Константинопольского патриарха Варфоломея о признании каноническими Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви станет «проблемой надолго».

Российский министр подчеркнул, что ранее прозвучали слова возмущения из большинства поместных православных церквей​​​.

«Я полагаю, что это не просто реакция нескольких дней, а проблема надолго», — указал он в интервью французским изданиям.

По словам Лаврова, намерение произошедшего очевидно — «сделать еще один шаг, чтобы оторвать Украину от РФ не только политически, но и духовно».

По причине вердикта Константинополя инициировать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод РПЦ в минувший понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей своей канонической территории, включая Украину и Белоруссию.

Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион сообщил, что Константинополь лишился права называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ рассчитывают, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви.

Автор: Алексей Громов
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