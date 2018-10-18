Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в Керчи

Москва, 18 октября. Правительство Республики Крым опубликовало список погибших в политехническом колледже Керчи.

В колледже накануне, 17 октября, прогремел взрыв во время перемены. Примерно в это же время главный подозреваемый Владислав Росляков начал стрельбу по окружающим. По последним данным, в трагедии погибли 20 человек, десятки пострадали. Так называемый «керченский стрелок» позже был найден мертвым — он свел счеты с жизнью.

Крымское правительство опубликовало официальный список жертв трагедии, который включает 20 фамилий. Среди них 15 человек были студентами, 6 человек — несовершеннолетними и 5 человек — взрослыми.

Владислав Евгеньевич Вердибоженко (2003 года рождения),

Руслан Валерьевич Лысенко (2000 года рождения),

Егор Андреевич Перепелкин (1999 года рождения),

Алексей Витальевич Лавринович (1999 года рождения),

Светлана Юрьевна Бакланова (1961 года рождения),

Александр Владимирович Моисеенко (1972 года рождения),

Людмила Александровна Устенко (1953 года рождения),

Лариса Борисовна Кудрявцева (1956 года рождения),

Анна Александровна Журавлева (1998 года рождения),

Алина Сергеевна Керова (2002 года рождения),

Дарья Александровна Чегерест (2002 года рождения),

Сергей Александрович Степаненко (2003 года рождения),

Данил Игоревич Пипенко (2002 года рождения),

Руден Ришатович Джураев (2001 года рождения),

Ксения Александровна Болдина (2000 года рождения),

Владислав Витальевич Лазарев (1999 года рождения),

Анастасия Вячеславовна Бакланова (1991 года рождения),

Никита Данилович Флоренский (2002 года рождения),

Роман Валерьевич Карымов (1997 года рождения).

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало список пострадавших, которых привозили в первую городскую больницу Керчи.