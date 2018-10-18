«Плохо соотносятся с реальным положением дел»: СМИ развенчали данные о взрывном росте экономики при Трампе

Вашингтон, 18 октября. Заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об успехах в экономике плохо соотносятся с реальным положением дел рядовых американцев. Об этом пишет журнал Newsweek.

По информации издания, несмотря на рост фондового рынка, ситуация находится в шатком положении из-за развязанных американской администрацией торговых войн. В публикации говорится, что министерство торговли США приводит данные о росте экономики на 4,2% в квартал. При этом, как пишут журналисты, почасовая заработная плата с учетом инфляции почти не превышает показатели 40-летней давности.

Журнал также напомнил, что Конгресс отказывается повышать уровень минимальной оплаты труда. Кроме того, американское издание призывает рассматривать заявление Трампа о низкой безработице с учетом условий труда. Так, каждый пятый гражданин Соединенных Штатов переведен на контрактную систему, при которой он не может получать отпуск или больничный.

Напомним, в СМИ ранее появились публикации о том, что американская экономика побила антирекорд. Сообщалось, что дефицит федерального бюджета США увеличился за минувший финансовый год до наивысших показателей за последние шесть лет. Так, итоги 2017 финансового года говорят, что дефицит бюджета США составил 779 миллиардов долларов. Это на 17% (113 миллиардов) больше, чем годом ранее.

При этом в августе 2018 года Трамп заявил о небывалом укреплении доллара. По его словам, американская экономика находится в самом лучшем состоянии, чем когда бы то ни было благодаря небывалому укреплению национальной валюты. Глава Белого дома подчеркнул, что за последнее время американские компании значительно увеличили свою прибыль, а инфляция находится на низком уровне.

«Наша экономика в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было​​​. Деньги текут рекой в наш драгоценный доллар, так, как это редко бывало в прошлом, прибыли компаний выше, чем когда-либо, инфляция низкая, а оптимизм бизнеса выше, чем когда бы то ни было», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Кроме того, Трамп обвинил Китай в дефиците торгового баланса США. Трамп назвал недопустимым дисбаланс в американо-китайской торговле, добавив, что Вашингтон не будет с этим мириться. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также добавил, что в результате дефицита баланса внешней торговли Соединенные Штаты потеряли более трех миллионов рабочих мест в промышленности. При этом за минувшие 20 лет торговый дефицит превысил сумму в размере 13 триллионов долларов.

Президент США обвинил Китай в нарушение торгового баланса, отметив, что теперь США будут работать только с учетом «своих национальных интересов».

Пекин заявил о незыблимости экономики Китая в условиях «торговой войны» с США. Напомним, в июне президент США Дональд Трамп заявил, что товары из Поднебесной общей стоимостью в 50 миллиардов долларов обложат пошлиной в 25%. Эта мера вводится из-за якобы «нечестных методов торговли» Пекина. Китай ввел ответные меры на товары из США стоимостью 34 миллиарда долларов.