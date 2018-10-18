Стало известно, кто выдал лицензию на оружие «керченскому стрелку»

Керчь, 18 октября. Стало известно, кто выдал лицензию на хранение и ношение оружия «керченскому стрелку». По последним данным, в результате стрельбы и взрыва в керченском колледже погибло 20 человек.

По информации Федерального агентства новостей, лицензию на хранение и ношение оружия выдавал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по городу Керчь, майор полиции Николай Федусенко, а всю проверку проводил майор полиции Николай Лащук.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе и взрыве в керченском техникуме — 18-летний Владислав Росляков — примерно за месяц до чрезвычайного происшествия получил разрешение на ружье 12 калибра, а накануне приобрел к нему 150 патронов.

Более 50 человек пострадали в результате стрельбы и взрыва в колледже в Керчи, все были госпитализированы.

Подозреваемого в кровавой бойне нашли мертвым на втором этаже колледжа.

Следственный комитет России сперва рассматривал случившееся в Керчи как террористический акт, позже следствие переквалифицировало дело на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».