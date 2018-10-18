Сбербанку и ВТБ поручили создать авиакомпанию для региональных перевозок

Москва, 18 октября. Сберегательный банк России совместно с ВТБ создаст авиакомпанию, которая будет осуществлять региональные перевозки. Соответствующее поручение банкам дало российское правительство.

Как пишет издание «Ведомости», в настоящее время идет создание бизнес-плана, определение облика будущей авиакомпании, а также вариантов по составу акционеров. Пока не известно, кто еще может стать акционером новой компании и какова будет доля Сбербанка и ВТБ.

Авиакомпанию создадут не ранее, чем к 2019 году. Планируется, что ее пассажиропоток будет на уровне 6–10 млн человек в год, сообщает издание «Царьград».

Напомним, Государственная дума намерена внести изменения в Воздушный кодекс России, дополнив правила компенсации невозвратных авиабилетов.