Определены самые прибыльные регионы России

Москва, 18 октября. Эксперты аналитического центра НАФИ определили самые прибыльные профессии и регионы России.

Было установлено, что номинальная средняя зарплата в России составляет 42521 рубль. В долларовом эквиваленте она выросла по сравнению с предыдущим годом на 46 долларов.

Самые высокие зарплаты в Центральном и Дальневосточном федеральных округах — 53406 рублей и 52759 рублей соответственно. Тройку лидеров замыкает Северо-Западный федеральный округ, средняя зарплата жителей которого составляет 48654 рубля, пишет «Российская газета».

Больше всего в России зарабатывают финансисты. По данным специалистов, их средняя зарплата вдвое выше общероссийских. Второе место досталось сотрудникам, задействованным в сфере добычи полезных ископаемых. Из средняя зарплата составила 86982 рубля. Третье место занимают работники сферы информации и связи — 70839 рублей.