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Последней опознанной жертвой «керченского стрелка» стала 18-летняя ученица колледжа

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Последней опознанной жертвой «керченского стрелка» стала 18-летняя ученица колледжа

Керчь, 18 октября. Утром в четверг была опознана последняя погибшая в Керчи, передает корреспондент ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, это 18-летняя ученица колледжа Ксения Б.

Таким образом, на данный момент опознаны тела всех 20 жертв нападения на техникум в Керчи. Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что состояние госпитализированных и находящихся в реанимациях Крыма подростков остается стабильно тяжелым. Врачи оценивают, как тяжелое и крайне тяжелое состояние 10 пациентов. Они будут госпитализированы в федеральные медицинские центры.

В среду студент напал на техникум в Керчи. Он принес в учебное заведение помповое ружье и расстреливал сверстников, а также сотрудников колледжа. Позже он подорвал самодельное взрывное устройство. Жертвами трагедии стали 20 человек, более 50 человек пострадали.

Автор: Алия Садыкова
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