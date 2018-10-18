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Скворцова раскрыла подробности работы психологов с пострадавшими в Керчи

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Скворцова раскрыла подробности работы психологов с пострадавшими в Керчи

Керчь, 19 октября. Группа психологов работает со всеми пострадавшими после нападения на колледж в Керчи, сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По ее словам, психологическая помощь также оказывается их семьям.

Как уточнила министр, работа ведется с пострадавшими и родителями подростков. Она напомнила, что чем легче становится состояние травмированных, тем больше всплывают воспоминания о том, что произошло.

Скворцова подчеркнула, что родители за детей очень волнуются. Министр добавила, что психологи будут сопровождать причастных к трагедии в Керчи.

В среду студент четвертого курса техникума в Керчи расстрелял своих сверстников, а затем подорвал самодельное взрывное устройство. Погибли 20 человек, еще около 10 пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Всего пострадавших более 50 человек.

Автор: Алия Садыкова
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