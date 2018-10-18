СМИ узнали о посмертной психиатрической экспертизе «керченскому стрелку»

Керчь, 18 октября. Студенту керченского колледжа, устроившему накануне стрельбу и взрыв, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом в четверг рассказал источник, близкий к следствию.

«Для установления его психиатрического состояния будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщил источник ТАСС.

Отмечается, что такая экспертиза назначается для определения психологических особенностей человека, а также причин и мотивов действий.

Ранее стало известно, что студент четвертого курса политехнического колледжа самостоятельно сконструировал взрывные устройства, одно из которых успело сдетонировать.

В результате трагедии погибли, по последней информации, 20 человек, более 50 пострадали и были доставлены в больницу.