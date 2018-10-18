Проще рисковать союзниками, чем собой: эксперт прокомментировал удар ВВС США по курдам в Сирии

Два американских истребителя F-15 из-за непрофессионализма атаковали позиции курдов на территории Сирийской Арабской Республике (САР). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ссылаясь на свои источники в военно-дипломатических кругах, в результате американского авианалета погибли шесть курдских бойцов, еще около 15 получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что в момент удара курдские формирования вели наступление на позиции террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ), передает РИА Новости.

В районе населенного пункта Хаджин сирийской провинции Дейр-эз-Зор в настоящий момент продолжается безуспешное наступление курдских бойцов на боевиков ИГ1 при поддержке международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами.

Источник агентства утверждает, что антитеррористическая операция коалиции представляет собой лишь имитацию. Она служит лишь оправданием США для того, чтобы не прекращать свое незаконное присутствие на территории Сирии.

«Это традиция»

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что регулярные военные удары армии США по своим или собственным союзникам — это традиция. В нынешнее время методы ведения современных войн компьютеризированы, активно используются дистанционные способы наведения на цель. Это только усугубляют ситуацию.

«Принцип «лучше ошибиться», но меньше рисковать, это базовый принцип американской военной тактики. Рисковать-то приходится жизнями союзников в первую очередь. А союзники никогда не возмутятся. Курды в Сирии в большинстве своем выбрали поддержку со стороны США, согласились играть ту же роль что и террористические организации. Они воюют с президентом Башаром Асадом и за это получают всестороннюю поддержку США», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, это происшествие показательно не только методами ведения войн США. Американцы сколько бы ни пугали себя и остальной мир прямым столкновением с Россией, на это никогда не пойдут.

«Проще рисковать союзниками, чем собой. Курды же прекрасно должны понимать, что с помощью такого опекуна они смогут создать только временное квазигосударство в Сирии. Потом, когда настанет время зачищать хвосты, их никто защищать не будет. Вот так же случайно ударят свои же — и вопрос улажен», — резюмировал Игорь Рябов.

1 Организация запрещена на территории РФ.