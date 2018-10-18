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Лавров заявил о расхождении во взглядах с «малой группой» в Сирии

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Лавров заявил о расхождении во взглядах с «малой группой» в Сирии

Москва, 18 октября. Россия не разделяет позицию и не согласна с действиями так называемой «малой группы» по Сирии против Дамаска и государственных объектов под предлогом использования правительственными силами химического оружия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В «малую группу» входят Германия, Франция, Саудовская Аравия, Иордания, Египет и Великобритания. Эти страны настаивают на скорейшем начале работы конституционного комитета в Женеве, который формирует специальный представитель ООН Стаффан де Мистура. Ранее они призвали ответить, что сделано для этого. В Москве осудили давление на специального посланника и заявили, что ставить какие-либо искусственные сроки было бы большой ошибкой.

Лавров уточнил, что Россия не разделяет позицию «малой группы». Как пишет RT, министр подчеркнул, что Москва не согласна с членами «малой группы» в необходимости применения силы против Дамаска и правительственных объектов. Он напомнил, что Запад хочет напасть на правительственные силы под предлогом использования ими химического оружия.

Лавров заявил о расхождении во взглядах с «малой группой» в Сирии

Автор: Алия Садыкова
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