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Курировать дело о стрельбе в Керчи будет занимавшийся пожаром в «Зимней вишне» генерал

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Курировать дело о стрельбе в Керчи будет занимавшийся пожаром в «Зимней вишне» генерал

Москва, 18 октября. СМИ узнали, что оперативно-следственную группу, которая будет выяснять все обстоятельства трагедии в Керчи, а также устанавливать мотивы поведения стрелка, возглавит генерал-майор Сергей Голкин. Высокопоставленный военнослужащий ранее курировал пожар в «Зимней вишне», теракты в Петербурге и над Синаем.

По данным газеты «Коммерсантъ», оперативно-следственную группу по делу о стрельбе в политехническом техникуме в Керчи возглавит генерал-майор Сергей Голкин.

Накануне в политехническом колледже в Керчи 18-летний студент открыл огонь из собственного ружья по учащимся, а также устроил взрыв. В результате трагедии, по последним данным, погибли 20 человек, свыше 50 человек были госпитализированы с различными ранениями.

Тело «керченского стрелка» нашли возле библиотеки колледжа с огнестрельным ранением.

Автор: Алексей Громов
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