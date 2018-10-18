Кличко рассказал об установлении на въездах в Киев памятных знаков

Киев, 18 октября. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об установке на основных въездах в столицу Украины связанных с историей города памятных знаков.

«Мы продолжаем устанавливать на основных подъездах к Киеву символические знаки, связанные с историей нашего города. Так, на Одесской трассе, киевлян и гостей города встречает фигура князя Владимира. На Житомирской — княгини Ольги. На Бориспольской — Архистратиг Михаил. В Жулянах установлен знак с очертаниями основателей Киева — братьев Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди», — цитируют мэра Киева украинские СМИ.

Кличко сообщил, что на подъезде к украинской столице со стороны Броваров до конца осени закончат установку знака с фигурой Богдана Хмельницкого. Весной следующего года на въезде в Киев со стороны Гостомеля поставят знак с Ярославом Мудрым.

Мэр украинской столицы отметил, что архитекторы получили задание разработать символизирующие великую историю города знаки. Виталий Кличко также назвал установление символов города на въездах «европейской практикой».

«Киев — европейский город! А установление символов города на подъездах к нему — европейская практика. Это неправильно, имея столько выдающихся личностей, символов, такую богатую историю, ограничиваться табличкой на въезде», — заключил Кличко.

Власти Украины нередко обращаются к истории, в том числе в политической полемике. Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Андрей Ильенко обвинил Россию в «воровстве» чужой истории «начиная со своего названия».

«Россия крадет чужую историю — это факт, начиная с самого названия «Россия», которое она присвоила, потому что никогда она не называлась «Россией». До Петра I она называлась «Московией». Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская империя», — заявил украинский депутат.

В ответ Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева сообщила, что Украина «сама отказалась от своей истории».