Число жертв нападения на керченский колледж возросло за ночь до 20 человек

Керчь, 18 октября. Число жертв страшной трагедии в керченском колледже возросло до 20, тела погибших в настоящее время опознаны. Об этом сообщили в четверг в городской администрации.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ранее заявила, что 11 из 20 погибших при чрезвычайном происшествии в техникуме не достигли совершеннолетнего возраста.

Заместитель главы керченской администрации Дилявер Мельгазиев рассказал, что в городе не намерены закрывать учебные заведения из-за происшествия, но школьные и детские учреждения возьмут под усиленный контроль для обеспечения лучшей безопасности.

В прошедшую среду, 17 октября, студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Р. устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство в техникуме. Согласно последним данным, в результате стрельбы и взрыва пострадали порядка 50 человек. Подозреваемый свел счеты с жизнью.

Известно, что у 18-летнего студента было разрешение на хранение оружия, которое он получил после прохождения медицинского осмотра.

Сперва СК России рассматривал версию террористического акта, однако позже переквалифицировал уголовное дело на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.